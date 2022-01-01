Био и Эко продукты с доставкой

Выращено с любовью и радостью для Вас и Ваших близких!

КОГДА ПРОДУКТЫ ПИТАЮТ НАС

Наш ассортимент всего в динамике, потому что он сезонный - сейчас время армянских персиков и винограда, из нашей полосы - сливы, а также боярышника и шиповника, которые можно заготовить на зиму!

Наш новый профиль инстаграм!

Наш аккаунт инстаграм взломали - и мы сделали новый - eda.priroda
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Добро пожаловать!

Мы рады приветствовать Вас на сайте магазина органик продуктов Еда-Природа!

Надеемся, что Вы разделяете нашу любовь ко всему натуральному, а это значит ЦЕЛЬНОМУ, непереработанному, нерафинированному и нешлифованному. А если продукты еще и ОРГАНИЧЕСКИ чистые, то нашей любви нет конца! Цельные продукты - значит не лишенные качеств, заложенных природой. Ведь их так легко растерять всевозможными пром. обработками.

Магазин EDA-PRIRODA.RU создавался с радостью. С радостью делиться с Вами информацией и цельными БИО продуктами растительного происхождения.

Возможно, какие-то из них Вы выберете для себя в нашем магазине.

Встречайте новинки! #1
Встречайте новинки! #2
Встречайте новинки! #3

Встречайте новинки!

На этой неделе порадуем Вас, как всегда, свежайшими и полезнейшими вкусностями и не только:

  • первая БИО квашеная капуста
  • свежий боярышник и шиповник
  • радичио с фермы А Жарова
  • БИО бакалея: соя, пшено, нут, лен, какао и бальзамический уксус

И, конечно, не забывайте про наши продукты с использованием ингредиентов от Sekem - кунжутное молочко и кокосовый йогурт!


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Горячие предложения! #1
Горячие предложения! #2
Горячие предложения! #3

Горячие предложения!

Не пропустите скидки этой недели:

  • согревающий пряный чай Sekem;
  • масло из горчичных семян Талант Есть;
  • масло ниима для ногтей от Dr Hauschka

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Дорогие посетители и друзья!

В каталоге экологически чистых продуктов Еда-Природа вы найдете самые полезные вкусности, которые мы тщательно и с любовью выбрали из ассортимента проверенных фермеров и поставщиков. Мы уверены, что наши товары принесут вам только пользу и радость! Попробуйте!

Все фото, представленные в каталоге - это реальные фотографии товаров магазина. Если товар из фактического наличия отличается от фото - мы пишем об этом на бейдже. Так что читайте надписи, мы стараемся для вас!

Свежие фрукты и ягоды
Свежие фрукты и ягоды
Свежие овощи и зелень
Свежие овощи и зелень
Зерно и крупа
Зерно и крупа
Паста
Паста
Хлеб и хлебцы
Хлеб и хлебцы
Чечевица и бобы
Чечевица и бобы
Мука
Мука
Орехи и семечки
Орехи и семечки
Сухофрукты и сухоовощи
Сухофрукты и сухоовощи
Масла нерафинированные
Масла нерафинированные
Мед и урбечи
Мед и урбечи
Сладко и шоколадно
Сладко и шоколадно
Чай, кофе, какао
Чай, кофе, какао
Напитки
Напитки
Специи, водоросли
Специи, водоросли
Ферментация, консервация, соусы
Ферментация, консервация, соусы
Природа лечит
Природа лечит
Уход за телом
Уход за телом
Уход за домом
Уход за домом
Книги
Книги

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Упаковка вкусных органик подарков в магазине Еда-Природа

Сделайте приятное своим близким

А еще у нас можно заказать необычный подарок для своих близких.

Все подарки мы с любовью упаковываем и бережно доставляем до адресата.

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БИО продукты - на связи

Не упустите самое ценное

Каждую неделю наш ассортимент немного меняется, появляются новинки, что-то получаем в ограниченном количестве, так как выросло мало, а что-то сезонное приходит в последний раз...

Как быть всегда в курсе и иметь возможность получить все, что хочется?

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Так вы гарантированно получите самые полезные и вкусные БИО продукты в нужное время!

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Отзывы о нас

Татьяна

Татьяна

Очень замечательный магазин, качественные органические продукты, всегда все свежее, есть удобная доставка, что очень важно.

Проводятся интересные разнообразные тематические встречи в уютной обстановке. Заказываю в Смоленск сухофрукты, орехи, бакалею и косметику органик.

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Ольга

Ольга

Очень дружелюбный магазин. Работают увлеченные ребята, знающие все про био продукты. Охотно советуют, отвечают на все вопросы, за необработанными овощами и фруктами  - к ним.

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Даниил

Даниил

Один из лучших органик-магазинов Москвы. Очень приятные и отзывчивые хозяйки — всегда индивидуальный подход. Цены приятные, на мой взгляд, одни из самых низких (на одни и те же товары в разных магазинах).

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