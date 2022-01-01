Био и Эко продукты с доставкой

Выращено с любовью и радостью для Вас и Ваших близких!
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Мы рады приветствовать Вас на сайте магазина органик продуктов Еда-Природа!
Надеемся, что Вы разделяете нашу любовь ко всему натуральному, а это значит ЦЕЛЬНОМУ, непереработанному, нерафинированному и нешлифованному. А если продукты еще и ОРГАНИЧЕСКИ чистые, то нашей любви нет конца! Цельные продукты - значит не лишенные качеств, заложенных природой. Ведь их так легко растерять всевозможными пром. обработками.
Магазин EDA-PRIRODA.RU создавался с радостью. С радостью делиться с Вами информацией и цельными БИО продуктами растительного происхождения.
Возможно, какие-то из них Вы выберете для себя в нашем магазине.
В каталоге экологически чистых продуктов Еда-Природа вы найдете самые полезные вкусности, которые мы тщательно и с любовью выбрали из ассортимента проверенных фермеров и поставщиков. Мы уверены, что наши товары принесут вам только пользу и радость! Попробуйте!
Все фото, представленные в каталоге - это реальные фотографии товаров магазина. Если товар из фактического наличия отличается от фото - мы пишем об этом на бейдже. Так что читайте надписи, мы стараемся для вас!
А еще у нас можно заказать необычный подарок для своих близких.
Все подарки мы с любовью упаковываем и бережно доставляем до адресата.
Посмотрите наши идеи. Если вы хотите что-то особенное - напишите или позвоните нам. Мы соберем индивидуальный и запоминающийся подарок по вашему вкусу!
Каждую неделю наш ассортимент немного меняется, появляются новинки, что-то получаем в ограниченном количестве, так как выросло мало, а что-то сезонное приходит в последний раз...
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Так вы гарантированно получите самые полезные и вкусные БИО продукты в нужное время!
Татьяна
Очень замечательный магазин, качественные органические продукты, всегда все свежее, есть удобная доставка, что очень важно.
Проводятся интересные разнообразные тематические встречи в уютной обстановке. Заказываю в Смоленск сухофрукты, орехи, бакалею и косметику органик.
ОльгаОчень дружелюбный магазин. Работают увлеченные ребята, знающие все про био продукты. Охотно советуют, отвечают на все вопросы, за необработанными овощами и фруктами - к ним.
ДаниилОдин из лучших органик-магазинов Москвы. Очень приятные и отзывчивые хозяйки — всегда индивидуальный подход. Цены приятные, на мой взгляд, одни из самых низких (на одни и те же товары в разных магазинах).